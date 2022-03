You deserve this, recettes simples et saines. 70 recettes de bowls

Plus de 70 recettes saines pour créer des bowls équilibrés et délicieux. Votre corps et votre âme méritent une alimentation saine et naturelle chaque jour. Mais cela ne signifie pas que vous devez sacrifier le goût. Grâce à ces recettes, que vous choisissiez un bowl sucré ou salé, vous pouvez profiter sans culpabiliser ! Apprenez à créer des plats sains à base d'ingrédients naturels en quelques étapes très faciles et sans y passer des heures. Les repas, qui conviennent pour la plupart aux végétaliens, sont créés et dégustés directement dans un bol. Ces recettes, combinées avec les conseils nutritionnels de Pam sont le point de départ idéal pour changer votre propre alimentation et votre mode de vie simplement et sans renoncer au plaisir.