Elle était une fois le cinéma... Née en 1889, Jeanne Roques, dite Musidora est la "Première Vamp" et la première icône féminine de l'histoire du cinéma. En 1915, les murs de Paris se couvrent d'étranges affiches sur lesquelles apparaissent une femme cagoulée, ainsi que les mentions " Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? " ... C'est le lancement de la série cinématographique " Les Vampires " . La France découvre alors Musidora, amie de Colette et des poètes, égérie en collants noirs qui va hanter les toits de Paris et soutenir le moral du pays en guerre...