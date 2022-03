Un coffret complet pour débuter sa collection de roches et minéraux à l'aide de 15 échantillons et d'un livret de référence. Ce grand coffret contient 15 échantillons de roches et minéraux, une loupe, ainsi qu'un livret explicatif. Parcourir ce livret te permettra de t'amuser en apprenant une panoplie d'information sur le sujet !