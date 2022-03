Fabled Lands Livre 1. Le Royaume déchiré

Fabled Lands est un véritable jeu de rôle en solo. Partez à l'aventure dans un monde ouvert décrit par les mots et l'inventivité du duo Dave Morris - Jamie Thomson auxquels s'ajoute la magie des dessins noir et blanc de Russ Nicholson. Passez d'un livre à l'autre, dans l'ordre que vous voulez, pour parcourir les régions contrastées qui composent la carte. Guerrier, mage, voleur, troubadour, prêtre ou simple voyageur, choisissez votre destin et vivez comme le plus grand héros ou la plus vile crapule. Deux camps se livrent une lutte sans merci. Skabb, roi des rats hantant les égouts de Port-Jaune menace la tranquillité de la ville. Les hommes-scorpions au sud-est du continent deviennent de plus en plus agressifs envers les villages voisins, et les répugnants ont emporté le filet doré des dieux au plus profond des océans. Aiderez-vous le roi déchu à reprendre le trône du Sokara ? Vous allierez-vous au despotique Grieve Marlock en quête de quelque argent facile ?