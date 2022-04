Les Mille veuves plonge le lecteur avec poésie et dureté dans le quotidien des femmes de pêcheurs, plus particulièrement celui de Mathilde, dévastée à chaque départ de son mari qui, lui, ne peut se passer de la mer. Doté d’une très belle écriture, ce récit dramatique, inscrit dans la lignée de La Lune assassinée (qui mettait en lumière la vie rurale), ne laisse pas de marbre. On navigue dans une ambiance sombre emplie de remous. Car une ombre plane sur ce petit monde, qui ne peut qu’attendre le drame…