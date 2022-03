Le Petit Sultan

Le jeune Youger est vite repéré pour ses talents de footballeur. Après une immersion dans un milieu dont il maîtrise mal les codes, il est sur le point d'exploser au plus haut niveau lorsqu'il commet une maladresse qui entraîne son exclusion de l'équipe de France espoirs, s'attirant un déferlement de haine sur fonds de crise identitaire française. Il est alors sollicité par un club en pleine ascension qui a la particularité de n'engager que des jeunes issus des banlieues, dirigé par un curieux triumvirat. On va alors croiser un agent véreux, un ancien combattant du FLN au passé mystérieux et Kaïs, maître à jouer du puissant club parisien et grand rival de Youger. Entre Youger le banni et lui, l'affrontement est inévitable. Avec cette plongée dans la fabrique à rêves du football, l'auteur explore plusieurs enjeux comme le poids de l'héritage familial et colonial, le nationalisme, la place de la religionâ¦