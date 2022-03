Nawal El Saadawi. Recueil de textes introduit par Hafidha Chekir

Nawal El Saadawi naît en 1931 à Kafr Tahla, un village du delta de la basse Egypte au nord du Caire. Elle est la deuxième d'une fratrie qui compte neuf enfants. Sa famille essaie de la marier à 10 ans mais elle résiste. En 1955, elle obtient un diplôme de médecine. Menant de paire réflexion théorique et activité quotidienne, Nawal El Saadawi a été l'une des premières féministes arabes à briser les tabous au sujet des relations entre les sexes, la sexualité des femmes et à dénoncer les différentes formes de répression et de dépendance que l'ordre patriarcal et capitaliste leur fait subir. Ses oeuvres lui valent d'être poursuivie et contrainte à plusieurs reprises à l'exil. Féministe, écrivaine et docteure, Nawal El Saadawi partage sa propre histoire. Ses combats pour les droits humains, pour les femmes et les classes populaires marquent le mouvement féministe mondial. Elle décède le 21 mars 2021, à l'âge de 89 ans.