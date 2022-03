Au commencement, il y eut le mal

Ce matin-là à Jérusalem, le Grec Phidias, le marchand le plus riche de Palestine, est soucieux. Non seulement son principal concurrent commence à empiéter sur son territoire, mais l'arrestation d'un rabbin galiléen et son procès devant Ponce Pilate risque de provoquer des troubles, ce qui est mauvais pour le commerce. Phidias, toujours flanqué de son esclave nubien, et Démétrios, son médecin hypocondriaque, se retrouvent alors emportés, malgré eux, dans la tourmente du jugement du Christ et de la mort de Judas, jusqu'à mettre en lumière une tout autre histoire de la Résurrection que celle que nous connaissons depuis des siècles et des sièclesâ-