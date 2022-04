Le Parc naturel régional du Vexin français à pied. réf. PN14

Entre Paris et Rouen, le Vexin français est un vaste plateau parsemé de rivières, de vallées, de falaises calcaires et de buttes boisées. Ce territoire vallonné constituant le point culminant de l'Ile-de-France ravira les marcheurs quel que soit leur niveau. Le patrimoine bâti est d'une richesse exceptionnelle, chaque commune possède au moins un édifice classé. Auvers-sur-Oise, Théméricourt, Villarceaux, ces villes invitent le randonneur à alterner des balades champêtres et des escapades culturelles.