Le Tarn à pied. réf. D081

Avec une dizaine de sites classés Natura 2000, comme la vallée de l'Arn près d'Anglès, le département abonde de sentiers qui permettent d'explorer une multitude de paysages préservés. Le randonneur découvre à travers 54 promenades un territoire aux multiples facettes : entre hautes terres à l'est et collines du Bassin Aquitain à l'ouest, avec des terrasses et vallées parsemées de vignobles, de nombreuses rivières et roselières, des forêts denses et emblématiques de la montagne tarnaise.