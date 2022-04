La Haute-Savoie à pied. réf. D074

La Haute-Savoie accueille les randonneurs été comme hiver à la découverte de paysages remarquables et contrastés entre lacs et montagnes. Balades au bord du lac d'Annecy, bordé de montagnes et parsemé de canaux dans les quartiers de la vieille-ville. Points de vue exceptionnels sur le célèbre Massif du Mont-Blanc. Les 54 promenades proposés dans ce topoguide raviront les marcheurs en quête de dépaysement.