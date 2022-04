Baisers non donnés (Les). Plaidoyer pour l'amitié

L'amitié est le thème central de ce livre. Elle est constitutive du cheminement de Bernard, François, Thérèse, là où l'humanité et la sainteté se fondent étroitement entre elles. Protagonistes déterminants de l'histoire de l'Eglise, ils nous aident à tracer une autre histoire, moins officielle, mais non moins réelle et notable : une histoire qui ne se déroule pas dans les palais du pouvoir, mais qui est faite de rencontres, d'affections, d'émotion mutuelle. Sans craindre la passion. L'Eglise avance aussi en montrant dans ses meilleurs hommes et femmes une nouvelle architecture des relations humaines. Il ne s'agit pas d'amitié spirituelle, ou fonctionnelle à une réforme ou à un projet ecclésial, mais bien d'une amitié humaine, émotionnelle, vive. Car l'amour et l'amitié comportent une partie déterminante d'une "science pratique" du vécu, une spiritualité qui n'est pas une soustraction, mais une addition d'humain. Ce livre s'offre comme une réflexion sur le thème de la "santé spirituelle" que l'amitié protège et garde, gage d'une vie saine et joyeuse.