Inventons un nouvel art de vivre populaire

"Construire un nouvel art de vivre populaire, c'est donner à voir concrètement ce qu'est une communauté humaine, une société qui place l'être humain et l'environnement au centre de ses préoccupations". Patrice Leclerc part de ce constat pour avancer cette hypothèse : "Et si dans la catastrophe politique en cours, la ville s'avérait être le dernier espace de résistance à la marchandisation des activités humaines, l'ultime champ pour débattre inventer et agir ? " A partir de son expérience de maire et fort de son humanisme, il redéfinit les bases d'un manifeste pour ce nouvel art de faire société.