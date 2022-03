Valeurs et technologie du droit constitutionnel. Recueil d'articles

Le Professeur Yoïchi Higuchi est né à Sendaï (Japon) en 1934. Dès avant l'obtention de son doctorat en droit de l'Université de Tôhoku, il rencontre René Capitant à Tokyô à la fin des années 1950 et passe deux années en France. Il devient à son retour professeur de droit constitutionnel à l'Université de Tôhoku, puis à l'Université de Tokyô. Il est aujourd'hui professeur émérite de ces deux Universités. Membre de l'Académie du Japon depuis 2000, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France, il est co-fondateur et président d'honneur de l'Association internationale de droit constitutionnel (AIDC). Ancien président de la Société franco-japonaise de science juridique, le Professeur Higuchi a présidé le conseil d'administration de la Maison franco-japonaise de Tokyô entre 2007 et 2010. Docteur honoris causa des Universités de Rouen et Paris II, le Professeur Higuchi a été élevé à la dignité d'officier de la Légion d'honneur en 2011. Le Professeur Higuchi a publié de nombreux travaux en français et en anglais, notamment Le constitutionnalisme et ses problèmes au Japon avec T. Fukaze (1982), L'Etat et l'individu au Japon avec Ch. Sautter (1990), Five Decades of Constitutionalism in Japanese Society (2001), Le constitutionnalisme entre l'Occident et le Japon (2001), Constitution, idée universelle, expressions diversi¿ées (2006). Il est aussi l'auteur d'une trentaine d'articles en français, dont certains étaient difficiles d'accès : pour cette raison, il a semblé utile d'en rassembler quelques-uns dans un volume unique qui est complété par un entretien accordé par le Professeur Higuchi à son collègue Julien Boudon, Professeur de droit public à l'Université Paris-Saclay, le 27 février 2020.