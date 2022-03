Because the night

C'est après l'effondrement, ou le Grand Chaos, ou encore le merdier, "quand tout le bordel est tombé sur la tête de l'humanité"â- A la sortie d'un enterrement et malgré sa méfiance Angus - ce n'est pas son vrai nom - accepte de rejoindre une micro-communauté qui survit dans un village de basse montagne. Bientôt les vivres manquent et le groupe compte sur lui pour un raid d'approvisionnement sur un mystérieux entrepôt. Que cherche Angusâ? Est-il vraiment là par hasardâ? Dans ce court roman impressionnant, sans chapitres, Gilles Vidal poursuit son oeuvre littéraire. Il joue ici avec les codes du roman post-apocalyptique. A quoi pense-t-on quand le futur est videâ? La mémoire du narrateur ne lui laisse aucun repos. Entre nostalgie et remords, les images du passé s'enchaînent, bousculant les propres souvenirs des lecteurs. Jusqu'à la saturation, et l'obscurité.