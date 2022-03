Platz est le nom donné par les habitants des bidonvilles à ces lieux en marge de la cité, qui cristallisent peurs et fantasmes. Le meurtre d'un "Rom" va amener un éducateur à se questionner sur sa mission au sein d'un acteur majeur de l'accompagnement social et à poursuivre son enquête jusqu'en Roumanie. L'intrigue policière plonge le lecteur au coeur de la machine de résorption de ces "campements" , du monde du social business, avec ses travers et ses méthodes managériales empruntées au capitalisme traditionnel ainsi que dans le monde méconnu de ceux que l'on nomme abusivement les Roms.