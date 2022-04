La cellule fantôme. Tome 1

Nous sommes en 2115. Suite à une succession meurtrière et inexpliquée d'accidents et de pannes généralisées, qui dure depuis plus de cinquante ans, l'humanité a perdu foi en la science et la technologie. La cellule fantôme est un groupe clandestin qui cherche à retrouver et à comprendre les technologies oubliées afin qu'elles ne tombent pas entre de mauvaises mains, et ainsi lutter contre l'obscurantisme.