La lumière était si parfaite

Comment le destin a-t-il pu lui échapper à ce point ? Devenue mère au foyer à la naissance de ses enfants, Megg fait face aujourd'hui à une ado en crise qu'elle ne reconnaît plus. Son mari n'est d'aucune aide pour les tâches quotidiennes. Et puis il y a eu le coup de grâce, cette saleté d'infarctus qui a fauché sa mère avant l'heure. Mais alors qu'elle se résout à vider la maison de son enfance pour la mettre en vente, Megg déniche une pellicule photo qui l'intrigue. Elle la fait développer et tombe sur des clichés de sa mère... dans les bras d'un inconnu. Décidée à retrouver cet homme, Megg se lance dans un voyage en Europe avec sa meilleure amie et sa fille. Elle est loin d'imaginer que ce voyage va lui apporter non seulement la vérité, mais aussi lui permettre de reprendre enfin son destin en main.