Pérégrinations d'une Paria

Flora Tristan (1803-1844) est entrée dans le panthéon imaginaire du féminisme et des luttes sociales. Ce que l'on connaît moins - voire pas du tout - c'est le récit de son périple péruvien, en quête d'un hypothétique héritage. Mais le voyage initiatique tourne court, renvoyant la jeune femme à la pauvreté, à son statut de fille illégitime et d'Irrégulière légale (à l'époque on ne pouvait pas divorcer, même d'un mari violent). A moins que ces Pérégrinations n'aient été nécessaires, transformant une Paria rebelle en une pasionaria inflexible.