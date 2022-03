L’Homme à qui j'ai tout donné. Werefkin-Jawlensky

Voici l'histoire d'une relation difficile entre deux peintres importants, Marianne Werefkin et Alexej Jawlensky. Cette relation houleuse et tragique va durer près de trente ans. Tous deux sont russes. Elle est aristocrate, lui militaire vivant chichement. C'est en Russie qu'ils se sont formés, au début du xxe siècle, avant de s'installer à Munich. Dans cette ville, ils côtoieront tous les mouvements de l'avant-garde artistique. Le salon de Marianne Werefkin sera un point de convergence des meilleurs artistes de toutes les disciplines de l'époque. Elle développera une théorie de la peinture qui conduira à l'expressionisme allemand et à l'abstraction. Son talent sera reconnu par les plus grands. Pour permettre l'éclosion d'Alexej Jawlensky et faire de lui un peintre renommé, elle décidera de s'absternir de peindre pendant dix ans. La Première Guerre mondiale les obligera à quitter Munich pour rejoindre la Suisse. Ils continueront tous deux à affiner leurs talentsâ-