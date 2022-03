L’Héritage historique de Joseph Kabila. essai

La présente étude porte sur Joseph Kabila Kabange, son parcours, ses modes de gestion. Elle démontre que l'histoire du Congo se caractérise par une certaine continuité politique, exception faite de la présidence post-indépendance de Kasa-Vubu. Dans ce but, il était indispensable de faire brièvement état des systèmes politiques ayant existé au Congo avant l'ère de Joseph Kabila. Cette situation montrent pourquoi et comment les germes de la démocratie ne purent jamais éclore officiellement au Congo. Dans l'histoire du Congo-Kinshasa, l'étude de Joseph Kabila Président semble incontournable. Se basant sur les documents publics congolais et internationaux, sur les discours de Kabila, sur les enquêtes et les travaux déjà réalisés, sur les médias et les entretiens avec des personnalités ayant connu personnellement ou étant proches de Kabila, Joseph Kabila nous apparaît ici dans l'actualité. Il s'agit d'un essai, de nouvelles données.