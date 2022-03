Pieter Bruegel. Le Massacre des Innocent

L'oeuvre de Pieter Bruegel l'Ancien s'inscrit dans son époque, la Renaissance, le "â¯Rinascimentoâ¯" , imaginé dès 1568 par l'italien Giogrio Vasari, on redécouvre à travers toute l'Europe occidentale, les arts, les sciences et, surtout, la littérature. Quelques souverains emblématiques⯠: Charles Quint, François Ier, Henri VIII, Philippe II, ou Soliman le magnifique⯠; et des condottieres comme Andrea Doria, Don Juan d'Autriche, le duc d'Albe, Hernán Cortez, ou Fransisco Pizarro, sont les acteurs des principaux soubresauts politiques et militaires de l'époque. Sur le plan des idées, Nicolas Copernic (1473-1543), remet en cause la théorie aristotélicienne d'un Univers centré sur la Terre. L'imprimerie, développée grâce aux caractères mobiles en cuivre ou en plomb conçus par le typographe Johannes Gutenberg popularise la diffusion des livres. Martin Luther publie en 1517 les thèses dites de Wittemberg contestant le pouvoir de la papautéâ-