L’art roman en Belgique. Guide théorique et pratique

Bien que l'art monumental né sur le sol belge au cours des XIe et XIIe siècles n'ait pas donné naissance à autant de chefs-d'oeuvre qu'en d'autres pays d'Europe, l'architecture, la peinture et la sculpture de ce pays ne cessent de susciter un énorme intérêt. C'est qu'en effet, l'art ottonien, puis roman, se sont épanouis en Belgique dans une grande diversité, sur un territoire dont l'exiguïté même souligne la disparité des modèles dont ils s'inspirent. Le groupe mosan, structuré très précocement et implanté dans des régions historiquement liées à l'Empire, offre une continuité étonnante par rapport aux prototypes post-carolingiens et son art s'illustre dans un monument de premier plan comme Nivelles. Le groupe scaldien est plus spécifiquement roman dans son ouverture à divers courants venus de France et plus particulièrement au groupe anglo-normand. Il culmine dans la cathédrale de Tournai, oeuvre majeure de l'art roman européen. Pourtant, ces influences diversement assimilées n'empêchent pas une réelle originalité et une spécificité des groupes et sous-groupes que l'auteur met en évidence et étudie dans leur contexte, et en relation avec l'ensemble du domaine européen. Puissance, robustesse, sobriété des grandes réalisations, rusticité et charme des églises de campagne confèrent ainsi à l'art roman de Belgique un pouvoir d'émotion que le texte et l'image ont tenté de traduire.