Minecraft - Le guide du builder - Merveilles du monde

13 constructions incroyables à créer et des tonnes d'infos historiques ! Le Phare d'Alexandrie, la Cité Interdite... Réalise des monuments incroyables et antiques dans Minecraft, grâce à ce guide et ces pas à pas pour t'aider à maîtriser 13 constructions épiques ! Ce guide facile à prendre en main contient toutes les instructions qui te permettront de TOUT recréer, des temples anciens à la Grande Muraille de Chine, et plus encore ! Apprends à maîtriser la construction de bâtiments sur Minecraft, en commençant avec de simples projets pour terminer avec des chefs-d'oeuvre. Découvre aussi des faits fascinants sur l'Histoire de ces merveilles de l'Antiquité !