Les Vingt Journées de Turin

Un détective passionné d'histoire décide d'enquêter sur le mystérieux phénomène survenu dix ans plus tôt, la grande "psychoseâ¯" collective liée à une série d'horribles meurtres qui a affecté les habitants de Turin pendant vingt jours, ou plutôt vingt nuits. Au coeur, et à l'origine, de ces mystérieux événements, il y a la Bibliothèque, née pour inciter les hommes et les femmes à s'ouvrir les uns aux autres, une collection misérable et effrayante de confessions, d'écrits et de manifestes, rassemblés par de jeunes individus étrangement propres et souriants, et conservés dans un sanatorium administré par une église. Pas de fiction. Aucune littérature. Des sujets populaires. Et tous ceux qui le souhaitent peuvent aussi aller lire ce qu'ils veulentâ- Paru en 1977, traduit pour la première fois en français, ce roman, dont l'intrigue est digne d'un parfait thriller, a d'étonnantes résonances avec la société contemporaine, en particulier son anticipation d'internet et des réseaux sociaux.