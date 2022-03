La Sagesse d'un surréaliste. Dans les pas d'Ernst Moerman, écrivain et cinéaste.

Ernst Moerman était un amoureux des trompe-l'oeil et des leurres de l'esprit. Son film surréaliste Fantômas, doté d'un incontestable humour corrosif, fut considéré par Paul Eluard comme un chef-d'oeuvre. Les mots d'Ernst Moerman ont croisé la route de Carlos Vaquera, lorsqu'il débutait au théâtre. Ils ne l'ont plus quitté depuis. Aujourd'hui, Carlos marche dans les pas du surréaliste et articule ses mots aux siens pour trouver refuge dans la partie la plus sensible de votre coeur, là où se cache votre âme de poète. Au fil des pages, vous allez savourer ses mots comme si Ernst Moerman s'était lui-même penché pour vous les murmurer à l'oreille.