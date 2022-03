Avec Tom Gutt. souvenirs et choix de textes

L'auteur du livre que vous tenez entre les mains raconte une amitié d'une qualité rare, qui a duré quarante-six années, et qui durerait encore si le destin n'en avait pas décidé autrement. Jean Wallendorn a rencontré Tom Gutt à l'âge où tous les idéaux semblent permis. Les deux amis voulaient changer la vie, la condition humaine, les valeurs qui fondent la société pour un monde meilleur. Tom Gutt anima le gang de Boitsfort, "ce qu'il y a de meilleur dans le sillage du bateau surréaliste" , selon Scutenaire. Tom Gutt fut un ami extrêmement attentionné et fidèle, amitié qui fut un privilège. Il faisait profiter ses amis de ses connaissances, sa prodigieuse mémoire, sa rapidité d'assimilation et son intelligence. Nombreux sont ceux qui ont pu en bénéficier de son affection et de ses talents. On reconnaîtra au fil des pages des personnages importants qui ont comptés pour l'art et la culture dans on ensembleâ-