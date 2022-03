Il fait nuit dans l'immensité minérale du désert de Hedjaz. Nous sommes en l'an I de l'Hégire (622). LaA Mecque, hostile à Muhammad, a chassé le Prophète à coups de pierres. Ali est, à son tour, sur le chemin de l'exil pour rejoindre son cousin et guide à Yathrib. Nous sommes au VIIeA siècle, à la naissance de l'islam, Ali est enfant lorsque sont révélées les premières sourates. Un intime de Muhammad qui deviendra une légende. Il grandit en suivant la rédaction du Coran. Pas à pas, il voit apparaître le texte fondateur de l'islam tout en devenant un homme. Cousin, puis gendre de Muhammad, il est le combattant du sabre et du calame. A la fois guerrier homérique et mémoire vivante du Coran intégral, il incarne la double intégrité de la famille de Muhammad et du texte sacré. Il sera la grande figure du chiisme, quatrième calife de l'islam, rompant ainsi avec la Sunna. Ali incarne toutes les loyautés : veiller sur la descendance de Muhammad, veiller sur chaque mot de la Parole révélée, comb