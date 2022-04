My favorite half night stand

Mon aventure-sans-lendemain... favorite ! Millie Morris, professeur, comme ses quatre meilleurs amis et collègues à l'université de Santa Barbara, est une célibataire endurcie. Après une aventure d'un soir avec Reid, l'un des membres du groupe, Millie crée un profil en utilisant son deuxième prénom " Catherine ", une photo qui ne dévoile pas son visage, et le retrouve sur l'application en ligne. Les deux amis se lancent alors dans une relation sexuelle et romantique inattendue dans le royaume digital qui menace de détruire leur amitié dans la vie réelle. La narration alternée, en prose pour la majeure partie du roman, se conjugue avec textos, chats de groupe et messages échangés via l'application, qui s'invitent dans l'univers de Millie, Reid et ses amis, laissant entrevoir l'évolution originale et sexy de la romance et vous donnera envie de swiper à droite !