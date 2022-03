Mort d'une prostituée

Une prostituée est retrouvée assassinée dans le quartier de la Croix-Rousse. Ce premier meurtre sera suivi d'un second meurtre, puis d'un troisième. Pour Yolande, fille d'un éminent professeur en psychiatrie, qui veut devenir experte auprès de la police scientifique, ce serait une série de crimes qui ne peuvent être que l'oeuvre d'un seul tueur. Elle est aidée dans son idée par Maude, qui désire devenir journaliste et qui partage avec elle, plus qu'une amitié. Mais cette idée n'est pas du tout partagée par le chef de la police, ainsi que pour Arthur Nitram, journaliste au quotidien "Le Renouveau", pour qui ces meurtres seraient à attribuer à Gueule-de-velour, le chef des Apaches de St Jean pour relancer la guerre des gangs et occuper les territoires des Gones –Ventrus, mais aussi à un détrousseur des rues qui ne tue que pour dévaliser ses victimes.