Connexion. Tome 1, Siliah

La terre est divisée en trois catégories de Défaillants : les Athos aux yeux verts, les Sapios aux yeux noirs et les Efféyis aux yeux marron. Chaque catégorie possède des spécificités particulières à son rang. Mais qu'en est-il de cette légende des êtres aux yeux gris qui vivraient sur une autre planète et qui auraient des particularités qui dépassent de loin ce qu'un simple être humain peut comprendre ? Existent-ils vraiment ? Si oui, de quoi sont-ils faits et quelle est leur mission ? Et vous ? A quelle catégorie appartenez-vous ?