Journal d'une peste - tome 7. 7

Prêts à rejoindre la confrérie des pestes ? Passage en poche avec le label Best-Seller du tome 7 de la série de la Martinière jeunesse. Que c'est dur de retourner au collège après des super vacances... Surtout quand on est la reine des pestes ! Heureusement, Fannette a plein d'idées pour rendre la vie plus amusante : - Empêcher Lola de devenir déléguée de classe. - Chanter faux pendant les répétitions de la chorale du collège. - Aider son pépé Gaston à semer la pagaille dans sa maison de retraite... Et puis elle a un amoureux maintenant. Mais son histoire avec Théo sera-t-elle toujours la même sans la magie des vacances ?