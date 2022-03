Le silence des pins

Erwan le surfeur part à la conquête des vagues du Sud. Tiphanie refuse un avenir écrit à sa place par une famille bourgeoise. Ils échouent par hasard dans un village isolé, au milieu des pins de la forêt landaise. Les deux jeunes s'attachent peu à peu aux habitants de ces lieux, qui leur ouvrent la porte de leur maison. Au contact d'un ancien, Erwan apprend le dur travail d'ouvrier forestier. Tiphanie devient serveuse dans un bar où son sourire fait des ravages. Au milieu des querelles entre tradition et modernité, entre ceux qui défendent la forêt et ceux qui la font vivre, se nouent de belles histoires d'amour et d'amitié. Jusqu'au jour où Erwan ouvre un tiroir et tombe sur un carnet. Quelques pages, qu'il n'aurait pas dû lire...