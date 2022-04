Mes comptines des saisons

4 comptines sonores et animées pour chanter les saisons ! 4 puces sonores pour chanter les saisons et 4 animations pour s'amuser avec elles : Il pleut, il mouille : Fais tomber la pluie. Vent frais : Fais souffler le vent. Voici le mois de mai : Chasse le nuage. A la pêche aux moules : Aide la petite fille à remplir son panier. Un livre sonore et animé pour les bébés dès 1 an.