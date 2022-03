Lost Girl (Wolf girl, tome 2, Edition Française)

Les fans de romance fantastique vont dévorer cette série, mélangeant amour, action et rebondissements ! Sawyer, victime d'un sortilège d'amour, a déclaré à tout le monde qu'il allait épouser Meredith. Je fuis, mais je suis rapidement kidnappée par des vampires. Maintenant, je dois parcourir l'ensemble des Terres Sauvages sans me faire tuer pour revenir à Wolf City... espérons-le en un seul morceau. Et retrouver Sawyer, qui m'a brisé le coeur. Suis-je prête à le pardonner et à lui faire confiance à nouveau ?