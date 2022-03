Manifeste d'action directe n'est autre que la poésie en action. La poésie vient ici s'imprégner du vivant, de sa colère, de ses mots jetés dans la rue et tenter, par le langage, et par un travail minutieux de sa construction, d'en faire écho. L'histoire humaine moderne est l'histoire de ce glissement que personne ne voit et qui nous conduit à la répression et aux pires bascules alors même qu'on se pensait à l'abri. C'est cela, la matière de l'histoire qui est dans ce volume, c'est cela la chronique d'époque, c'est une immersion, c'est une mêlée de voix, on ne sait pas bien qui parle comme dans la vraie vie, comme dans une manif, comme dans un texte de Joyce ou de Dos Passos, on entend des jurons, des insultes, la mêlée, et peu à peu cela s'éclaircit et des vues partielles se dégagent.