Mots et mondes de Pierre Guyotat, Matériologie II, nouvelle édition augmentée

En 2000, Michel Surya faisait paraître Mots et monde de Pierre Guyotat, Matérologies II, aux Editions Farrago. Depuis Surya a écrit de nouveaux textes sur Guyotat et a révisé ceux publié antérieurement. La présente édition reprend donc le premier ensemble revu et corrigé, deux textes écrits depuis et, enfin, le premier écrit au sujet de Guyotat (1985) qui n'était pas présent dans le précédent volume ainsi qu'un entretien entre les deux écrivains datant de 1984. Sommaire : Préface, 2021 Mots et mondes de Pierre Guyotat, 2000 L'autre art de Pierre Guyotat, 2016 Il y a peut-être plus fort que Dieu, entretien avec Pierre Guyotat, 1984 Plus fort que Dieu ? , 2021 Annexe : " Bordel & boucherie ", 1985