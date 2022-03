Dans ce petit essai documenté, Lina Lachgar restitue à Madame Straus la place privilégiée qui lui revient dans l'oeuvre de Proust. Il puise en elle les traits et le caractère d'Oriane de Guermantes et pastiche sa conversation. Grâce à son intelligence, sa beauté, son mystère et son charme, elle inspira de nombreux artistes mais ses liens avec Proust seront indéfectibles. Trop souvent l'histoire littéraire a fait abstraction de sa présence dominante.