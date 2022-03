Le grand lavage de cerveau. Ces nouveaux totalitarismes qui colonisent les esprits : idéologie woke, cancel culture, racialism, identitarisme, victimisation

Gad Saad, psychologue évolutionniste mal a réputation mondiale, pointe, souvent avec un humour désopilant, les incohérences scientifiques des idéologues du mouvement "woke" et de la "cancel culture" . Il démontre comment une épidémie d'idées pathogènes se répand comme un virus et tue le bon sens. Il dissèque une multitude de systèmes de néantisation de la culture (communautarisme, séparatisme, indigénisme, écriture inclusive, révisionnisme, radicalisation, discours victimaire, etc.) et montre comment ces mouvements veulent imposer un politiquement correct et un puritanisme typiquement américain. Il nous alerte sur les graves conséquences de cette volonté d'américanisation de la France et de l'Europe à laquelle il faut remédier avant qu'il ne soit trop tard, car notre engagement historique en faveur de la liberté et de la raison est mis en danger.