Faire l'amour à une femme sans tabous

Belinda Sans Tabous, c'est la Love Coach aux 500 000 abonnés (Youtube, Instagram, Facebook...). Son ton direct, ses conseils concrets, son franc parler et sa bonne humeur décomplexante lui ont permis de fédérer une communauté enthousiaste autour d'une façon de vivre sa sexualité de façon positive, sans tabous... La Collection Sans Tabous Aujourd'hui, Belinda a décidé de réunir dans une collection de Guides Sans Tabous les deux facettes du talent qui ont fait son succès : - des conseils pratiques accessibles à toutes et à tous, efficaces sans être trop médicaux, concrets et complices. - Une communauté associée à la création de ces guides : Belinda aborde les questions les plus fréquemment posées sur ses réseaux et partage avec les lecteurs, des témoignages extrêmement concrets et sans tabous qui lui ont été confiés au cours de ses coachings. Belinda répond à toutes les questions les plus fréquemment posées en s'appuyant sur des témoignages et des expériences vécues par ses abonné(e)s. Les vraies attentes des femmes, les zones érogènes à découvrir ou rédécouvrir, leurs fantasmes inavoués, les préliminaires qui les affolent, les jeux érotiques à partager, les positions qui les transportent, Belinda nous révèle tout ce que les femmes (et les hommes) lui ont confié sans tabous.