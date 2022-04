La lune assassinée est le premier roman de Damien Murith. L’intrigue se passe dans un village de campagne reculé dont on ressent l’austérité, et où le Malin plane dans l’ombre que projette la lune chaque carrefour embrumé. Pierre, sa mère et Césarine, son épouse, vivent sous le même toit, et les relations entre la Vieille et la Petite, plus que conflictuelles, flirtent avec une haine grandissante. Alors Pierre, qui travaille à l’usine, souvent va voir La Garce pour sortir de l’enfer de son quotidien. Un drame est arrivé, un autre ne demande qu’à se réaliser inévitablement.