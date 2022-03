"Dâh" est un terme khmer qui désigne le "sein". Il s'agit aussi d'un verbe qui signifie "dénouer", "libérer". "Dâh, dans la nuit khmère", de Christophe Macquet, est composé de 108 textes (proses et vers) et de 108 photographies. A travers une narration éclatée, où circulent plusieurs avatars du "je" de l'auteur (Avine, Archibald...), Christophe Macquet évoque sa vie, ses nombreux voyages (en Amérique du Sud et en Asie notamment), son rapport au Cambodge où il vit, le décès de sa mère, son enfance picarde. L'ensemble est "tressé" en des sortes de "guirlandes cambodgiennes" où s'entremêlent récits, poèmes, chansons, citations, photographies, fragments de littérature khmère. Livre-monde, livre-labyrinthe, Dâh est avant tout un magnifique livre sur la mémoire, un hymne vibrant aux vivants et aux morts.