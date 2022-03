Sept ans après 23 h 72 (Prix Réal-Fillion), l'énigmatique Blonk est de retour et nous propose un récit campé au Moyen-âge, où il est question d'obscurantisme et d'intolérance. Bastien, un jeune homme tiraillé entre sa loyauté envers son père et sa soif de connaissance, vit dans un monde où la curiosité intellectuelle est synonyme de sorcellerie. C'est avec Sidonie, que les villageois suspectent d'avoir signé un pacte avec le Diable, qu'il partage le plus d'atomes crochus. Si Bastien se pose tant de questions, c'est aussi parce qu'il cherche à élucider le mystère de ses propres origines. Poisson à pattes est le fruit de sept années de travail au cours desquelles le style visuel unique de Blonk s'est précisé et raffiné. Mais le plus étonnant, c'est de constater à quel point les préoccupations de l'auteur sont toujours d'actualité. Ce récit d'un pessimisme tranchant nous rappelle toute la cruauté dont l'humanité est capable lorsqu'elle se bute aux limites de son propre entendement. Poisson à pattes est une fable tragique dont les enjeux intemporels paraissent plus pertinents que jamais.