Beautiful Beginning

Mariage et nuit de noces : vont-ils y arriver ? RESUME L'irrésistible et magnétique trentenaire, Bennett (alias Beautiful Bastard), déterminé à se marier, déclare - pour de bon -, sa flamme, à la charmante et ambitieuse Chloé, son ex-collaboratrice au tempérament d'acier. Toujours comme chien et chat, Bennett Ryan et Chloé Mills, poursuivent leur duel torride et amoureux avant de convoler en justes noces... pour l'éternité ! LE LIVRE Le grand jour se fait attendre pour Chloé Mills et Bennett Ryan. Chloé, exaspérée par les arrangements de dernière minute, Il est sur le point de dire " je le veux " pour enfin pouvoir s'enfuir, Bennett craint tellement d'être distrait par le corps de sa promise, qu'il décide d'interdire le sexe avant la nuit de noce. Ce qui ne fait qu'empirer les choses... Leurs familles loufoques se retrouvent pour le grand jour avec une bonne volonté variable et mesurée. Les amants fougueux, toujours entre deux disputes cinglantes, réussiront-ils à se passer la bague au doigt ? Quoiqu'il en soit, si mariage il y a, vous êtes tous, cordialement invités !