Scottie Pippen - Libéré

Les mémoires incontournables du sextuple champion NBA, double médaillé d'or olympique et Hall of Famer, révélant comment Scottie Pippen, le plus jeune d'une fratrie de 12 enfants, a surmonté deux tragédies familiales et le mépris des recruteurs universitaires pour devenir un élément essentiel de la plus grande dynastie de basket-ball des cinquante dernières années. Scottie Pippen est considéré comme l'un des plus grands joueurs de la NBA pour une bonne raison. Sans Pippen, il n'y a pas de bannières de. championnat - et encore moins six - suspendues au plafond du United Center des Chicago Bulls. Il n'y a pas de documentaire The Last Dance sur Netflix. Il n'y a ni "Michael Jordan ", ni Chicago Bulls tel que nous le connaissons. Bref, sans lui, rien de cette épopée n'aurait été possible. Dans Unguarded, Scottie Pippen nous racontera sans filtre : - son parcours, de son enfance difficile dans l'Arkansas à son statut de légende vénérée de la NBA tout en faisant face à deux tragédies familiales en cours de route. - ses relations avec Michael Jordan, Phil Jackson, Dennis Rodman, et bien d'autres vedettes de la NBA. - comment il a su mettre de côté son ego (au niveau sportif et salarial) pour que les Bulls deviennent la dynastie de basket-ball la plus dominante du dernier demi-siècle. - des histoires inédites sur certains des matchs les plus célèbres de l'histoire de la franchise et de la NBA.