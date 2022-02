Sous l'aile du Concombre

Hubert quadragénaire fringant, hypocondriaque et autodidacte complexé, est ce que l'on appelle un vieux garçon qui a réussi sa vie professionnelle. Il a du succès auprès de la gent féminine, mais lui et l'amour, ça fait deux. L'exemple de ses parents ne lui a pas donné envie de se lancer dans l'aven- ture. Pourtant il les aime, mais comme il lui est difficile de dire ces quelques mots : "je t'aime". Comme il faut se sentir en confiance avant que ces mots franchissent le seuil de nos lèvres. A quoi peut bien servir un Concombre dans ces cas-là ? Sous ses airs débonnaires, le Concombre, alias Joseph, veille sur tout ce petit monde et l'aide à y voir plus clair, et de quelle façon ! Henri Girard a signé un roman chaleureux, cocasse et quasi romantique, les situations dans lesquelles il met ses personnages sont incongrues, très touchantes et, parfois, à se tordre de rire. Cet ouvrage est un bijou de tendresse et d'humour : une vraie et belle célébration de l'Amour avec un grand A.