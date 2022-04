Générations Vegan. Le livre pour tous les apprentis vegan

Mes conseils et recettes pour tous les apprentis végan ! Après des années de végétarisme, Jeanne est devenue vegan en 2012. Cette approche n'est pas qu'alimentaire. C'est un mode de vie, une philosophie qui attire aujourd'hui de plus en plus de monde. Comment de venir vegan ? Quels sont les freins qui nous bloquent ? Comment diversifier son alimentation et éviter les carences protéiniques ? Pour cet ouvrage qui est aussi une profession de foi, Jeanne Mas a recueilli de nombreux témoignages de vegans : une femme enceinte, un senior, un sportif, un adolescent... Tous clament haut et fort l'énergie, la joie de vivre qu'ils ont retrouvées après avoir éliminé de leur assiette tout ce qui venait du monde animal. Et leurs problèmes de santé se sont estompés. Jeanne Mas corrobore toutes ses affirmations d'explications scientifiques. Pour clôturer ce guide pratique d'initiation au veganisme, Jeanne a fait appel à son fils Christopher, vegan comme elle et fou de cuisine. Il propose une belle série de recettes, toutes plus savoureuses et appétissantes les unes que les autres. Nul doute qu'à la lecture de cet ouvrage, nous serons tous convaincus de revoir nos positions et saurons mettre en oeuvre avec facilité et gourmandise le veganisme.