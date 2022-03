Le Grêlé. Le tueur était un flic

Patricia Tourancheau suit les crimes du Grêlé depuis les années 90. L'un plus mystérieux cold case français. Dans ce livre enquête, elle retrace pour la première fois l'intégralité de l'Affaire qui a mis en échec la brigade criminelle de Paris durant 35 ans : celle du Grêlé, un tueur et violeur en série, de fillettes et d'adultes, ayant sévi dans la capitale de 1986 à 1997 sans jamais être arrêté... Et pour cause, cet agresseur qui se présentait à des victimes comme un flic, l'était bel et bien. Tapi au sein de l'Institution, ce gendarme de la garde républicaine à Paris dans les années 80 devenu policier motocycliste, avait fini par se ranger, dans le Sud. Mais rattrapé par son passé, François Vérove se suicide le 27 septembre 2021, à l'âge de 59 ans. Cet ouvrage raconte aussi la double personnalité de ce militaire nordiste, bon père de famille, mais redoutable pervers, notable insoupçonnable, jamais fiché, indétectable de ses collègues de la Crim'. Un récit haletant et terrifiant sur l'une des plus grandes énigmes des dernières décennies, enfin résolue avec l'identification de ce serial killer hors du commun. Journaliste spécialiste de la police, du banditisme, des criminels et des faits divers depuis 35 ans, Patricia Tourancheau est l'auteure de Gregory, la machination familiale (Seuil), du Magot (Seuil) et de Guy Georges, la traque (Pluriel), et d'une douzaine de documentaires. Elle a coréalisé dernièrement pour Netflix la série documentaire Grégory et le film "Les femmes et l'assassin" sur Guy Georges.