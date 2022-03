Composer un monde en commun. Une théologie politique de l'anthropocène

La crise écologique multiforme que nous traversons appelle à un renouvellement profond de notre relation au monde. Mais où puiser l'imagination créatrice pour inventer de nouvelles institutions chargées de prendre soin de nos communs mondiaux (la santé, le climat, etc.) autant que des communs qui nous entourent (écosystèmes, la monnaie, etc.) ? Ce livre exceptionnel s'appuie sur une relecture passionnante de récits évangéliques autant que sur un dialogue théologique avec l'histoire économique, le droit, la politique. Il montre que le christianisme porte la possibilité de désinstitutionnaliser le schéma de la propriété privée et invite à un pouvoir politique délibératif capable de "composer" et de préserver un monde en commun. L'expérience chrétienne offre en effet une ressource dans la mesure où l'adage de justice "A chacun selon ses besoins" et la Règle d'or ("Fais à autrui tout ce que tu voudrais qu'il te fasse") sont constitutifs du rapport au monde que les chrétiens sont appelés à entretenir. Et parce que le Dieu chrétien laisse vide le lieu du pouvoir, Jésus-Christ ressuscité ayant refusé de l'occuper, le christianisme est aussi la religion d'une mise en commun de Dieu lui-même. Cela appelle au partage de sa sainteté avec la création, autant qu'à la délibération : délibération autour des Ecritures saintes, délibération en vue d'élaborer des modes de gouvernement collectifs. Formidable récit de la modernité, dont il révèle les impensés théologiques, ce livre d'une profondeur de vue rares est aussi une stimulante relecture du christianisme.