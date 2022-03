Cet album pour les tout-petits est inspiré de la comptine "Mon petit lapin est caché dans le jardin" . Un texte en rimes, très rythmé avec une structure répétitive. Nathalie Paulhiac a choisi un trait simple et épuré pour représenter les lapins contrastant avec un dessin plus détaillé pour les légumes. Un album ludique et vivant où l'enfant s'amusera à chercher le lapin dans certaines images, mimer, chanter et s'exclamer avec les nombreuses onomatopées ! Une nouvelle version de la comptine plus adaptée aux tout-petits.